Зеленський їде до Молдови на урочистості

Президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Мая Санду. Київ, 12 січня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Мая Санду. Київ, 12 січня 2021 року

Санду 26 і 27 серпня прийме у Кишиневі президентів України, Польщі та Румунії

Президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає Молдову. Візит приурочений до Дня незалежності цієї країни, який відзначається 27 серпня. Про це повідомляє newsmaker.

Повідомляється, що з зарубіжних гостей в урочистостях на площі Великих національних зборів з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови візьмуть участь президенти Румунії Клаус Йоханніс, України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.

Також повідомляється, що Дуда приїде 26 серпня, у нього заплановано низку зустрічей з високопоставленими особами, в тому числі і з президентом Маєю Санду. Наступного дня разом з президентами Румунії та України лідери візьмуть участь у святкуванні Дня незалежності Молдови.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Кишинів з робочим візитом з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.

Минулого тижня в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» віцепрезидент парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой заявив, що Республіка Молдова і надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України й налаштована пропрацьовувати й інші формати взаємної солідарності.

Раніше стало відомо, хто очолить групу «дружби» з Україною в молдовському парламенті.

Також Попшой наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови є посилення співпраці з Україною та Румунією й нинішня влада прагне надолужити згаяні попередньою владою можливості.

Крім того, віцеспікер парламенту Молдови озвучив два найголовніші напрямки співпраці з Україною.