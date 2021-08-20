Про державницьку позицію президента Молдови Санду

Інколи державник мусить наступати на горло особистим образами

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Знаете, что такое державническая позиция?

Это когда президент Молдовы Майя Санду принимает решение лететь в Украину на «Крымскую платформу», несмотря на похищение судьи Чауса украинскими спецслужбами в Молдове, несмотря на то, что это нанесло ей электоральный ущерб и несмотря на то, что Зеленский не брал трубку на её звонки после похищения Чауса.

Но на кону стоят отношения между государствами. И тогда государственник наступает на горло личным обидами и персональным оскорблениям в свой адрес.

Это прекрасный пример ответственной позиции государственного деятеля, а не временщика.

И я благодарен за такую зрелую позицию президенту Молдовы!

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Джерело: блог Борислава Берези

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