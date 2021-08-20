Про державницьку позицію президента Молдови Санду
Інколи державник мусить наступати на горло особистим образами
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Знаете, что такое державническая позиция?
Это когда президент Молдовы Майя Санду принимает решение лететь в Украину на «Крымскую платформу», несмотря на похищение судьи Чауса украинскими спецслужбами в Молдове, несмотря на то, что это нанесло ей электоральный ущерб и несмотря на то, что Зеленский не брал трубку на её звонки после похищения Чауса.
Но на кону стоят отношения между государствами. И тогда государственник наступает на горло личным обидами и персональным оскорблениям в свой адрес.
Это прекрасный пример ответственной позиции государственного деятеля, а не временщика.
И я благодарен за такую зрелую позицию президенту Молдовы!
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Джерело: блог Борислава Берези