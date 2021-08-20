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    Про державницьку позицію президента Молдови Санду

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Президент Молдови Майя Санду прилетить до України - Про державницьку позицію президента Молдови Санду
    Президент Молдови Майя Санду прилетить до України

    Інколи державник мусить наступати на горло особистим образами

    Мовою оригіналу

    Знаете, что такое державническая позиция?

    Это когда президент Молдовы Майя Санду принимает решение лететь в Украину на «Крымскую платформу», несмотря на похищение судьи Чауса украинскими спецслужбами в Молдове, несмотря на то, что это нанесло ей электоральный ущерб и несмотря на то, что Зеленский не брал трубку на её звонки после похищения Чауса.

    Но на кону стоят отношения между государствами. И тогда государственник наступает на горло личным обидами и персональным оскорблениям в свой адрес.

    Это прекрасный пример ответственной позиции государственного деятеля, а не временщика.

    И я благодарен за такую зрелую позицию президенту Молдовы!

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    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: СБУ НАБУ Молдова Майя Санду Микола Чаус
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    Про державницьку позицію президента Молдови Санду