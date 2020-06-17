Зеленський ліквідував комітет з питань розвідувальної діяльності
Цим же указом президент утворив новий розвідувальний комітет
Президент Володимир Зеленський утворив Комітет з питань розвідки та ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
«Утворити при президентові України Комітет з питань розвідки», - ідеться в документі.
Зазначається, що комітет створено «з метою вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України».
Цим же указом Зеленський ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України.
Документом визначено, що новостворений комітет забезпечуватиме реалізацію рішень ліквідованого Об'єднаного комітету.
До слова, на початку червня Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки - Валерія Кондратюка.