  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський ліквідував комітет з питань розвідувальної діяльності

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський ліквідував комітет з питань розвідувальної діяльності
    Президент Володимир Зеленський 

    Цим же указом президент утворив новий розвідувальний комітет

    Президент Володимир Зеленський утворив Комітет з питань розвідки та ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.

    Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

    «Утворити при президентові України Комітет з питань розвідки», - ідеться в документі.

    Зазначається, що комітет створено «з метою вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України».

    Цим же указом Зеленський ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України.

    Документом визначено, що новостворений комітет забезпечуватиме реалізацію рішень ліквідованого Об'єднаного комітету.

    До слова, на початку червня Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки - Валерія Кондратюка.

    розвідка Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ