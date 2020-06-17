В Офісі президента анонсували подальші зміни української делегації у Мінську



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За словами Андрія Єрмака, керівники нашої делегації будуть формувати групу з нових представників, залежно від аспекту обговорень

Група з чотирьох осіб, яких ми ввели на першому засіданні політичної підгрупи, буде розширена, - Єрмак

Голова офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що українська делегація у Мінську буде розширена. Про це Єрмак заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

«Група з чотирьох осіб, яких ми ввели на першому засіданні політичної підгрупи, буде розширена. Їх буде набагато більше. Зараз не скажу точну кількість. Цифри можуть варіюватися», - зазначив Єрмак.

За словами, керівника Офісу президента, керівники нашої делегації будуть формувати групу цих представників, залежно від аспекту обговорень.

«Їх основна мета - консультації, участь в обговоренні законодавчих актів. У Мінську є чотири групи, серед них - політична, в якій розглядаються три законодавчі акти. У Мінських угодах прописано, що законодавчі акти повинні бути узгоджені з представниками територій. Але не прописана процедура узгодження, не прописано, хто такі представники територій і так далі. З цього тупика потрібно виходити», - пояснив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що бачить вихід наступним чином: разом з трьома сторонами переговорів присутні представники кожної зі сторін. «З нашого боку, я вже говорив, це можуть бути: представники громадянського суспільства, люди, які проживають сьогодні на непідконтрольних територіях, але не мають відношення до «ЛНР / ДНР», не брали участі у військових діях, на їх руках немає крові і т. д. Або це тимчасові переселенці, які вимушено поїхали, або люди, які - в силу свого місця народження - мають юридичну прив'язку конкретно до цих територій», - сказав Єрмак.

На думку керівника Офісу президента, можливо нові члени української делегації у Мінську стануть постійними представниками, і до них буде додаватися хтось ще. «Все буде залежати від конкретних аспектів, тому що для обговорення кожного конкретного закону потрібні різні представники. Десь юристи, десь фахівці з інших сфер», - уточнив він.

Єрмак повідомив, що наразі у Мінську Україна представила перший закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» з імплементованою «формулою Штайнмайера». «Далі ми його обговорюємо з нашими представниками територій, вони висловлюють свою думку», - наголосив Єрмак.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав Нормандської четвірки відбудеться до кінця 2020 року в Берліні.

7 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір оживити «нормандський формат» і досягти миру на Донбасі, але не бачить взаємної конструктивності з боку Росії.

30 квітня у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Дмитра Кулеби, Гайко Мааса, Жан-Ів Ле Дріана і Сергія Лаврова.

Лідери країн «нормандської четвірки» - президенти України, Франції, РФ, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель - востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року, де дійшли ряду домовленостей щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Наприкінці травня Єрмак назвав умови проведення саміту Нормандської четвірки. За його словами, головною умовою проведення саміту є виконання всього того, про що Нормандська четвірка домовилася в Парижі.

Раніше також повідомлялося, що зустріч радників лідерів Нормандської четвірки перенесли через коронавірус.