Зеленський подав в суд на художника Пояркова



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Сергій Поярков

Поярков в ефірі одного з телеканалів ображав Зеленського

Президент Володимир Зеленський подав в суд на художника Сергія Пояркова за погрози або насильство на його адресу. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на матеріали суду.

Зеленський в цьому судовому процесі є потерпілим, а Поярков обвинуваченим. 30 червня Шевченківський районний суд Києва розгляне цю справу. Початок засідання о 13:30.

Володимир Зеленський подав в суд на художника Сергія Пояркова. Скріншот: sh.ki.court.gov.ua

За даними ЗМІ, наприкінці 2019 року, в ефірі «Прямого» каналу Поярков протягом півгодини грубо ображав Зеленського. Під час ефіру, Поярков назвав Зеленського «маленьким зеленим чмо» та іншими невтішними епітетами. Образив він також родину президента, назвавши його батька «тупим». У січні 2020 року СБУ висунула Сергію Пояркову підозру в погрозі вбивством Володимиру Зеленському. 29 січня Шевченківський районний суд Києва, обираючи запобіжний захід, відпустив Сергія Пояркова під особисте зобов’язання.