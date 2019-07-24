Зеленський обговорив вирок Марківу з прем’єром Італії



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12 липня суд Італії засудив до 24 років ув'язнення нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році

Зеленський запропонував італійському прем’єру правову допомогу «у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, зокрема він обговорив з ним вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Про це повідомили в пресслужбі президента.

Глава держави запропонував італійському прем’єру правову допомогу «у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі» — фотографа, в убивстві якого звинуватили Марківа.

«Він (Зеленський — ред.) висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом», — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Конте обговорили «розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів».

Крім того, глава держави передав запрошення президенту Італії Серджо Матареллі відвідати Україну.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.