Зеленський оновив склад наглядової ради «Укроборонпрому»

Зеленський звільнив Михайла Згуровського, який очолив раду у січні 2018 року

Президент України Володимир Зеленський призначив Давида Арахамію та Андрія Загороднюка членами наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Відповідний указ №499/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»: Арахамію Давида Георгійовича (за згодою); Загороднюка Андрія Павловича (за згодою)», - ідеться в документі.

Водночас президент припинив повноваження Михайла Згуровського як члена наглядової ради Укроборонпрому.

Михайло Згуровський був призначений членом наглядової ради концерну згідно з указом № 8/2018 від 18 січня 2018 року.

Давид Арахамія - №4 у списку партії «Слуга народу», раніше був призначеним також Секретарем Національної інвестиційної ради.

Андрій Загороднюк був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони, 5 липня призначений також позаштатним радником президента.

Зазначимо, що у двох із чотирьох призначених членів наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» в березні 2019 року закінчилися повноваження.

За квотою президента в 2014 році членами наглядової ради були призначені генерал-лейтенанта запасу Ярослав Скалько та голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський.

Повноваження обох сплинули в березні цього року. У січні 2018 року членом наглядової ради також був призначений ректор КПІ Михайло Згуровський, який і очолив раду.

Загалом строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років.