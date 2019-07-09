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    Зеленський оновив склад наглядової ради «Укроборонпрому»

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    <em>Давид Арахамія - №4 у списку партії &laquo;Слуга народу&raquo;</em> - Зеленський оновив склад наглядової ради «Укроборонпрому»
    Давид Арахамія - №4 у списку партії «Слуга народу»

    Зеленський звільнив Михайла Згуровського, який очолив раду у січні 2018 року

    Президент України Володимир Зеленський призначив Давида Арахамію та Андрія Загороднюка членами наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

    Відповідний указ №499/2019 опублікований на сайті глави держави.

    «Призначити членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»: Арахамію Давида Георгійовича (за згодою); Загороднюка Андрія Павловича (за згодою)», - ідеться в документі.

    Водночас президент припинив повноваження Михайла Згуровського як члена наглядової ради Укроборонпрому.

    Михайло Згуровський був призначений членом наглядової ради концерну згідно з указом № 8/2018 від 18 січня 2018 року.

    Давид Арахамія - №4 у списку партії «Слуга народу», раніше був призначеним також Секретарем Національної інвестиційної ради.

    Андрій Загороднюк був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони, 5 липня призначений також позаштатним радником президента.

    Зазначимо, що у двох із чотирьох призначених членів наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» в березні 2019 року закінчилися повноваження.

    За квотою президента в 2014 році членами наглядової ради були призначені генерал-лейтенанта запасу Ярослав Скалько та голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський.

    Повноваження обох сплинули в березні цього року.  У січні 2018 року членом наглядової ради також був призначений ректор КПІ Михайло Згуровський, який і очолив раду.

    Загалом строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років. 

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