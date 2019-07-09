Зеленський оновив склад наглядової ради «Укроборонпрому»
Зеленський звільнив Михайла Згуровського, який очолив раду у січні 2018 року
Президент України Володимир Зеленський призначив Давида Арахамію та Андрія Загороднюка членами наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».
Відповідний указ №499/2019 опублікований на сайті глави держави.
«Призначити членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»: Арахамію Давида Георгійовича (за згодою); Загороднюка Андрія Павловича (за згодою)», - ідеться в документі.
Водночас президент припинив повноваження Михайла Згуровського як члена наглядової ради Укроборонпрому.
Михайло Згуровський був призначений членом наглядової ради концерну згідно з указом № 8/2018 від 18 січня 2018 року.
Андрій Загороднюк був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони, 5 липня призначений також позаштатним радником президента.
Зазначимо, що у двох із чотирьох призначених членів наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» в березні 2019 року закінчилися повноваження.
За квотою президента в 2014 році членами наглядової ради були призначені генерал-лейтенанта запасу Ярослав Скалько та голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський.
Повноваження обох сплинули в березні цього року. У січні 2018 року членом наглядової ради також був призначений ректор КПІ Михайло Згуровський, який і очолив раду.
Загалом строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років.