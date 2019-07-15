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    Лукашенко погодився відвідати Житомир на запрошення Зеленського

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко погодився відвідати Житомир на запрошення Зеленського
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Зеленський направив запрошення Лукашенку відвідати II Форум регіонів України та Білорусі, який восени відбудеться в Житомирі

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення українського колеги Володимира Зеленського відвідати Житомир. Про це повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, передає «Белта».

    «Ми отримали низку позитивних сигналів і від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів у Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане одним з найважливіших заходів у двосторонніх відносинах», - повідомив посол Білорусі.

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    Як зазначено, при підготовці до форуму в Україні вже сформовано склад республіканського оргкомітету.

    Також посол нагадав про недавнє звернення Зеленського з пропозицією провести нові переговори щодо ситуації в Україні у Мінську. Про готовність надати можливість для такого роду зустрічі, як зазначено, неодноразово заявляв президент Білорусі Олександр Лукашенко. «Тобто авторитет мінського майданчика і нашого президента у цій ситуації дуже великі», - сказав Сокол.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський направив запрошення президенту Білорусі Олександру Лукашенку відвідати II Форум регіонів України та Білорусі, який восени відбудеться в Житомирі.

     «Додаткова перевірка показала, що чоловік був засуджений на території Молдови за керування транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп'яніння», - відзначили у ФСБ.

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