Зеленський опублікував імена 54 героїв, які загинули 14 червня



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14 червня пройшла церемонія вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які загинули на Донбасі

Зеленський доручив начальнику Генерального штабу активно працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з трагедії на Луганському летовищі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має не дозволити повторення у майбутньому трагедій, подібних до тієї, яка сталася 14 червня в небі над Луганськом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Рідні, друзі та вся Україна сьогодні вшановують пам’ять 40 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади (м. Дніпро) та 9 членів екіпажу військово-транспортного літака Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України. Вони загинули 14 червня 2014 року близько першої години ночі – їхній літак було збито терористами при заході на посадку в аеропорту «Луганськ», - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що «наш обов’язок перед ними полягає у тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій у майбутньому».

«Тому я, як Верховний Головнокомандувач ЗС України, доручив начальнику Генерального штабу активно працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій, і враховувати його у подальших спецопераціях і реформах ЗСУ. Звісно, я знаю про судову тяганину щодо цієї трагедії. Це свідчить про великі проблеми в архітектурі військової юстиції. Налагодити її ефективне функціонування – один із пріоритетів для мене», - сказав Зеленський.

Глава держави повідомив, що сьогодні прийшов до Дзвону пам’яті вшанувати пам’ять кожного солдата, який загинув саме цього дня, 14 червня, за всі роки війни за незалежність і територіальну цілісність України.

Зеленський опублікував у себе в соцмережі список 54 героїв:

Авдєєв Костянтин

Авраменко Олександр

Алтунін Валерій

Бахур Віталій

Бондаренко Віталій

Гайдук Ілля

Горда Анатолій

Грабовий Валерій

Дмитренко Андрій

Добропас Сергій

Дубяга Станіслав

Каменєв Денис

Кива Владислав

Ковальчук Юрій

Коренченко Олег

Коснар Павло

Котов Олександр

Кузнецов Антон

Кулібаба Руслан

Кучерявий Сергій

Левчук Павло

Лісной Сергій

Малишенко Тарас

Манулов Сергій

Мірошниченко Сергій

Москаленко Сергій

Ніконов Павло

Рєзніков Євген

Самохін Антон

Санжаровець Артем

Скалозуб Артем

Шостак Сергій

Шульга Андрій

Шумаков Сергій

Кривошеєв Сергій

Проньков Ростислав

Бабан Віталій

Токаренко Ігор

Гончаренко Сергій

Ліфінцев Олег

Буркавцов Володимир

Бєлий Олександр

Д’яков Михайло

Ковалик Олександр

Козолій Олександр

Ментус Віктор

Павленко Олег

Скочков Ігор

Телегін Сергій

Попович Роланд

Вишневський Степан

Іванусь Ігор

Турковський Сергій

Жук Сергій

Нагадаємо, 14 червня 2014 року, при посадці в аеропорту Луганська, був збитий Іл-76 – військово-транспортний літак 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України.

Судно збили проросійські бойовики так званої ЛНР з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.

Через трагедію Міноборони України усунуло від своїх обов’язків ряд військових. Зокрема, й заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості.

Служба безпеки України встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 під Луганськом 14 червня 2014 року.