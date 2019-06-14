В СБУ заявили про причетність Кремля до збиття Іл-76, назвавши прізвища вбивць



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Загинули усі 49 військових, які перебували на борту збитого бойовиками Іл-76

У катастрофі Іл-76 загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України

Служба безпеки України встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 під Луганськом 14 червня 2014 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«П’ять років тому 14 червня 2014 року у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони Іл-76. У катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України. Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення про збиття було прийняте в Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як «приватна військова компанія «Вагнера», - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, командирований на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території України.

«Більше того, виконавці вбивства українських воїнів - Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами «Орденами Мужності», - заявили в СБУ.

Як зауважується, ще під час брифінгу 7 жовтня 2017 року голова СБУ Василь Грицак повідомив, що слідчі Служби безпеки виписали повідомлення про підозру керівнику «ПВК «Вагнера» Дмитру Уткіну.

«Незважаючи на те, що російські воєнні злочинці постійно перебувають або на території країни-агресора, або у складі таємних контингентів сухопутних підрозділів військової розвідки РФ у Сирії та країнах Африки, Служба безпеки робить усе можливе, аби притягнути їх до відповідальності», - повідомили в СБУ.

Крім того, у відомстві нагадали, що 5 червня колегія суддів Запорізького апеляційного суду визнала загибель командира екіпажу літака Іл-76 Олександра Білого наслідком збройної агресії РФ проти України. «Така практика стає гарантією для сімей українських героїв, котрі загинули від рук Кремля, на державну допомогу та соціальний захист», - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 14 червня, приїхав на церемонію вшанування пам’яті загиблих військових у катастрофі ІЛ-76 під Луганськом.