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    П’ять років тому бойовики збили Іл-76 при посадці в аеропорту Луганська

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    <p>Загинули усі 49 військових, які перебували на борту збитого Іл-76</p> - П’ять років тому бойовики збили Іл-76 при посадці в аеропорту Луганська

    Загинули усі 49 військових, які перебували на борту збитого Іл-76

    Через трагедію з Іл-76 Міноборони усунуло від своїх обов’язків ряд військових, зокрема, заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова

    14 червня 2014 року, при посадці в аеропорту Луганська, був збитий Іл-76 – військово-транспортний літак 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України.

    Судно збили проросійські бойовики так званої ЛНР з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.

    Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою з початку антитерористичної операції і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період її незалежності.

    Через трагедію Міноборони України усунуло від своїх обов’язків ряд військових. Зокрема, й заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості.

    За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. 27 березня 2017 року Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років тюрми, однак генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває й досі.

    Джерело: Укрінформ

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