Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу



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Закон потрібно погодити з «ДНР» і «ЛНР»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що закон про особливий статус Донбасу є наріжним питанням для України.

Про це передає «ТАСС».

«Це такий наріжний закон, а головне, його потрібно погодити з «ДНР» і «ЛНР», а до сих пір Київ виключає прямі контакти. Як вони будуть узгоджувати, в якому форматі?», – сказав представник Кремля.

Він додав, що через це з’являється ще більше питань у «нормандської четвірки».

Нагадаємо, зустріч лідерів держав в нормандському форматі запланована на 9 грудня 2019 року.