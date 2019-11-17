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    У світі

    Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу

    • Розсилка
    Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу

    Закон потрібно погодити з «ДНР» і «ЛНР»

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що закон про особливий статус Донбасу є наріжним питанням для України.

    Про це передає «ТАСС».

    «Це такий наріжний закон, а головне, його потрібно погодити з «ДНР» і «ЛНР», а до сих пір Київ виключає прямі контакти. Як вони будуть узгоджувати, в якому форматі?», – сказав представник Кремля.

    Він додав, що через це з’являється ще більше питань у «нормандської четвірки».

    Читайте також: Кремль хоче створити кризу, щоб зустріч в нормандському форматі стала необхідністю.

    Нагадаємо, зустріч лідерів держав в нормандському форматі запланована на 9 грудня 2019 року.

    Росія Донбас Київ ДНР ЛНР
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