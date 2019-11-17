Кремль назвав наріжне питання на переговорах по Донбасу
Закон потрібно погодити з «ДНР» і «ЛНР»
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що закон про особливий статус Донбасу є наріжним питанням для України.
Про це передає «ТАСС».
«Це такий наріжний закон, а головне, його потрібно погодити з «ДНР» і «ЛНР», а до сих пір Київ виключає прямі контакти. Як вони будуть узгоджувати, в якому форматі?», – сказав представник Кремля.
Він додав, що через це з’являється ще більше питань у «нормандської четвірки».
Нагадаємо, зустріч лідерів держав в нормандському форматі запланована на 9 грудня 2019 року.