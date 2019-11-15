Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня



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Зустріч президентів України, Франції, Росії та Німеччини планують провести в Парижі

Зустріч лідерів держав в нормандському форматі запланована на 9 грудня 2019 року. Про це повідомили в адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона.

Зустріч президентів України, Франції, Росії та Німеччини планують провести в Парижі.

Як пише газета Le Figaro, метою зустрічі є «нова послідовність виконання мінських угод».

Переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі ведуться в тристоронньої контактній групі в Мінську (Україна, Росія, ОБСЄ), а також в нормандському форматі - за участю представників України, Франції, Німеччини та Росії. Глави держав нормандського формату зустрічалися востаннє 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Напередодні президент РФ Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту». «Про зустріч до «нормандського формату» мова не йде, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в «нормандському форматі», і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.

Раніше експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Натомість глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у Казахстані малоймовірна.