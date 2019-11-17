Разумков: Рада готуватиме за закон про особливий статус Донбасу після нормандської зустрічі



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Дмитро Разумков: закон про особлий статус Донбасу треба прийняти до Нового року Фото: Главком

«Щоб сказати, що доведеться міняти в існуючому законі, потрібно розуміти, який результат ми отримаємо від майбутньої зустрічі глав держав у «нормандському форматі», заявив спікер Ради

Новий закон про особливий статус Донбасу необхідно прийняти вже до Нового року. Про це в інтерв’ю журналу «Фокус» заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Закон про особливий статус Донбасу потрібно буде прийняти до Нового року, оскільки нинішній діє до кінця 2019», - зазначив він.

За словами Разумкова, парламент почне роботу над питанням особливого статусу Донбасу після зустрічі лідерів країн «нормандського формату».

«Щоб сказати, що доведеться міняти в існуючому законі, потрібно розуміти, який результат ми отримаємо від майбутньої зустрічі глав держав у «нормандському форматі». Коли вона відбудеться, Верховна Рада почне готувати законопроєкт. І це точно не буде відбуватися за зачиненими дверима», - запевнив спікер.

Хвилю акцій протесту проти «формули Штайнмаєра» Разумков пояснив «проблемами комунікації із суспільством».

«Мала місце проблема комунікації із суспільством. Але позиція президента залишається незмінною. Як і червоні лінії, про які він говорив», - заявив він.

Як відомо, Кремль закликає Україну закріпити особливий статус Донбасу у Конституції.

Нагадаємо, зустріч лідерів держав в «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у Парижі.