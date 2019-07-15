Зеленський підписав указ щодо Дня незалежності-2019. Параду не буде



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Парад до Дня незалежності у Києві, 24 серпня 2018 року Фото: Главком

Про проведення військового параду на День незалежності 24 серпня в указі президента не говориться

На сайті президента України оприлюднений указ глави держави Володимира Зеленського про святкування 28-ї річниці незалежності країни.

Указ №513/2019 датований 11 липня, але сайті він з'явився в понеділок, 15 липня.

Згідно з Указом, Зеленський доручив Кабінету Міністрів України розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення 28-ї річниці незалежності України, передбачивши, зокрема, проведення 23 серпня, у День Державного Прапора України, офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора; 24 серпня, у День незалежності України - зокрема, урочистих заходів, церемоній покладання квітів до пам’ятників.

Також в указі глава держави доручив Кабміну звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня молебні за Україну.

Міністерству закордонних справ доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності.

Від Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, обласних, міських державних адміністрацій вимагається «вжити в межах компетенції заходів із забезпечення порядку, безпеки та прав громадян» під час проведення святкових заходів.

Про проведення військового параду на День незалежності 24 серпня в указі президента не говориться.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду до Дня незалежності України 24 серпня.