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    Зеленський підписав закон щодо аудиту безпеки автодоріг

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    <p>За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху</p> - Зеленський підписав закон щодо аудиту безпеки автодоріг

    За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху

    Документ розроблений з метою імплементації положень європейських директив з аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін у деякі закони України з управління безпеки автомобільних доріг» №200-ІХ, прийнятий парламентом 17 жовтня.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Зазначається, що документ розроблений з метою імплементації положень європейських директив з аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування.

    Як сказано в пояснювальній записці, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху, а ризик травмування або загибелі людей на українських дорогах в 5-6 разів вище, ніж в європейських країнах.

    Так, закон вносить зміни до законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги», якими запроваджується поняття «економічні втрати у зв'язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей в результаті ДТП».

    Також документ вводить аудит безпеки автодоріг на стадії їх проектування та після введення в експлуатацію та перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації. Законом передбачена обов'язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автошляхах.

    Наголошується, що впровадження норм закону дозволить підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також сприятиме інтеграції автомобільних доріг загального користування України до міжнародної дорожньої мережі з високим рівнем безпеки інфраструктури.

    До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук запевнив, що дороги в Україні готові до зими.

    ДТП дороги закон політика дорожній рух Володимир Зеленський Україна президент
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