Чиновники Броварського району роздали землю в зоні проходження Великої кільцевої дороги



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У власність фізичним та юридичним особам відведено земельні ділянки площею 18 га, що перебувають у коридорі проходження дороги

Прокуратура оскаржила до суду розпорядження Броварської райдержадміністрації про передачу фізичним особам 18 га землі в зоні розміщення Великої кільцевої автомобільної дороги.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Броварською місцевою прокуратурою виявлено порушення вимог земельного законодавства під час виділення на користь фізичних осіб земельних ділянок на території Броварського району Київської області.

Встановлено, що в 2007 році Київською обласною державною адміністрацією затверджено протокол погодження генерального напрямку проходження Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва, в тому числі, околицями Броварського району.

Протоколом вирішено, що головам районних державних адміністрацій спільно з районними радами необхідно забезпечити накладення тимчасових обмежень на земельні ділянки уздовж напрямку проходження траси з розрахунку 250 м в обидві сторони.

Однак, всупереч вимогам законодавства, на підставі розпорядження голови Броварської районної адміністрації у власність фізичним та юридичним особам відведено земельні ділянки площею 18 га, що перебувають у коридорі проходження Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва та потрапляють безпосередньо в зону розміщення самої автодороги.

Зважаючи на викладене, прокуратурою до суду скеровано позов про скасування вищевказаного розпорядження райдержадміністрації та державних актів на землю.

До слова, Служба безпеки України спільно з прокуратурою документують протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проекту «Будівництво Великої Окружної дороги».