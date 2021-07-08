Російські окупанти виставили на аукціон перший вкрадений будинок

Домоволодіння розташоване в селі Василівка Ясинуватського району

Бойовики «ДНР» оголосили, що виставили на аукціон перший будинок, який вони відібрали у вимушених переселенців. Про це пише видання «ОстроВ» з посиланням на ЗМІ бойовиків.

Так, на продаж виставили житловий будинок у селі Василівка на Донеччині. Аукціон відбудеться 19 липня, стартова ціна – 1,7 мільйона рублів (приблизно 470 тисяч гривень).

Загальна площа будинку й прибудов – 294 квадратних метрів, а земельної ділянки – 0,25 гектара. Дата будівництва – 2008 рік.

«Стіни житлового будинку, мансарди, прибудови, сараю – з цегли, стіни підвалу під житловим будинком, гаража, лазні, вигрібної ями – шлакоблоки», – йдеться в описі бойовиків.

ЗМІ бойовиків зазначають, що «процеси використання житлового фонду, який залишили донеччани, які поїхали», запущені особисто ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним.

Як повідомляє проєкт «Донбас.Реалії», 28 квітня ватажок бойовиків Пушилін підписав «указ» «Про виявлення, облік та прийняття в муніципальну власність безхазяйної нерухомості та відумерлого майна».

А вже всередині травня сепаратистські ЗМІ повідомили, що майно почали опечатувати та арештовувати.