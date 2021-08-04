Кабмін затвердив умови забезпечення житлом: хто може отримати квартиру

Українці зможуть отримати квартиру або будинок в іпотеку або на умовах лізингу

Кабінет міністрів затвердив умови реалізації «Українською фінансовою житловою компанією» («Укрфінжитло») програм із забезпечення громадян України житлом на умовах фінансового лізингу та іпотечного кредитування. Ці умови були ухвалені під час засідання уряду.

Так, українці зможуть отримати квартиру або будинок в іпотеку або на умовах лізингу. Під програму підпадають одразу дві категорії громадян країни.

Хто може претендувати на житло:

Громадяни, які отримують зарплату за рахунок коштів держбюджету чи місцевих бюджетів;

та переселенці, відомості про яких занесені до Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб.

Що потрібно для отримання житла на умовах фінансового лізингу:

Заявник має перебувати на обліку в органі забезпечення житлом;

Розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї не може перевищувати 10-кратний розмір середньомісячної зарплати у регіоні, де розміщене житло;

Вік заявника на дату повного виконання зобов’язань за договором лізингу не може перевищувати 70 років;

Також необхідно, щоб заявник та члени його сім’ї протягом останніх п'яти років не мали у власності житлову нерухомість, крім тієї, яка розташована на непідконтрольній території або була зруйнована внаслідок проведення антитерористичної операції чи операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що договори фінансового лізингу укладаються на строк від 1 до 20 років.

Що стосується забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування, вимоги щодо сукупного доходу сім’ї, віку позичальника та відсутності власного житла лишаються тими ж самими.

При цьому максимальний строк кредиту становить 240 місяців, мінімальний початковий внесок становить 20% від нормативної вартості предмета іпотеки, а нормативна площа – 50 кв. м на одну особу чи сім’ю з 2 осіб та 20 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

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