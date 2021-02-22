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    Зеленський обіцяє переселенцям житло за новою програмою

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    <span>Володимир Зеленський пообіцяв переселенцям та бюджетникам доступне житло</span> - Зеленський обіцяє переселенцям житло за новою програмою
    Володимир Зеленський пообіцяв переселенцям та бюджетникам доступне житло
    Фото з відкритих джерел

    Житло для переселенців – це частина програми «Велике будівництво» – пояснив президент

    Президент Володимир Зеленський анонсував початок нової житлової програми для переселенців у межах «Великого будівництва» у 2021 році.

    Про це він заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».

    «[Житло] для переселенців – це частина програми «Велике будівництво», готуються матеріали. Окремо до програми підключений Нафтогаз. Ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями», – сказав президент.

    За його словами, програма «складна», але в цьому році її мають представити.

    Крім того, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять фінансовий лізинг для окремих категорій громадян.

    Запустити фінансовий лізинг планують для медиків, військових, поліцейських, педагогів, а також, імовірно, для переселенців. За словами Тимошенка, у першому півріччі 2021 року влада планує запустити фінансовий лізинг під 5%.

    Нагадаємо, у 2019 році Кабінет міністрів регулярно виділяв кошти на житло для переселенців. Так, у грудні 2019-го повідомлялось, що уряд виділив 40,2 млн грн на компенсації за зруйноване житло внаслідок війни на Донбасі.

    Нагадаємо, Зеленський на форумі «Україна 30. Інфраструктура» розповів про досягнення у «Великому будівництві»

    Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вже проаналізував заяви Зеленського та порахував, що в них багато містифікації.

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    Теги: переселенці будівництво житло Володимир Зеленський президент
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