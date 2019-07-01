Зеленський після обстрілу бойовиками медиків ЗСУ звернувся до країн-партнерів України



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Президент Володимир Зеленський підкреслив, що обстріл санітарного автомобіля у Водяному – це порушення норм міжнародного гуманітарного права

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України у Європі та США належним чином відреагувати на обстріл бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ, внаслідок якого загинули двоє військових.

Про це він 1 липня написав у Facebook.

«Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі», - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що Україна «завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права».

«Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру», - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил, товариші по службі висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.

Як відомо, 1 липня Зеленський вирушив до Канади з робочим візитом. Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.