Зеленський побував на виставці «Зброя та безпека» (фото)



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Зеленський оглянув вертольоти Мі-8 МСБ та Мі-2 МСБ компанії «Мотор-Січ», гелікоптер Airbus, який придбано у Франції Фото: пресслужба глави держави

«У нас повинна бути ще потужніша армія», - підкреслив президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відвідав виставку «Зброя та безпека» у Києві та ознайомився з новітніми розробками військової техніки, озброєння й обладнання.

«У нас повинна бути ще потужніша армія. Ми поважаємо наших військових, дуже радіємо новаторським винаходам українців, конструкторських бюро. Треба бути дуже потужними, щоб армія була справді високого рівня», – сказав президент, якого цитує пресслужба глави держави.

Зокрема, Зеленський оглянув мобільний комплекс «Нептун», представлений Державним підприємством «ДККБ «Луч» (входить до складу Держконцерну «Укроборонпром»). «Нептун» – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів.

ДП «ДККБ «Луч» також презентувало протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П» і «Корсар», перевізний протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр» та переносний протитанковий ракетний комплекс «Скіф».

Президент оглянув стенд Державного підприємства НВК «Іскра», що також входить у ДК «Укроборонпром», і ознайомився з мобільним оглядовим 3D-радіолокатором, призначеним для виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах.

Крім того, Зеленський відвідав експозиції Державного науково-дослідного інституту МВС України та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. На стенді ТОВ «Українська бронетехніка» президент оглянув спеціалізовані автомобілі «Варта» і «Новатор», а також авто для перевезення поранених.

Глава держави ознайомився з експозиціями компанії «НВО «Практика» та оглянув обладнання розроблених нею БТР «Козак» та «Отаман», побачив розробки міжнародної компанії Hikvіsion, яка виробляє засоби та системи відеоспостереження. У 2016 році у тісній співпраці з цією компанією було запущено проект «Безпечне місто Київ».

Також президент оглянув безпілотні літальні апарати, вироблені турецькою компанією Baykar Defense and Technologies.

На експозиції ТОВ «Ібіс» Зеленський ознайомився з пістолетами Glock, Kimber і Ganik, ножами та набоями. Також він оглянув вертольоти Мі-8 МСБ та Мі-2 МСБ компанії «Мотор-Січ», гелікоптер Airbus, який придбано у Франції для потреб Національної поліції, Держслужби України з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

Як відомо, 8 жовтня у Києві розпочала роботу ХVІ Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека - 2019».

Загальна кількість учасників, які беруть участь у всіх заходах, — 372, зокрема, 48 іноземних із 16 країн (США, Польща, Данія, Фінляндія, Бельгія, Білорусь, Австрія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Італія, Латвія, Хорватія, Ізраїль, Китай, Казахстан). Національними павільйонами будуть представлені такі країни, як США (9 компаній), Польща (5 компаній), Туреччина (14 компаній) і Чехія (3 компанії).