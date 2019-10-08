Чиновники Міноборони вкрали на «корветах» 84,5 млн грн - ГПУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України

Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливих зловживань під час будівництва «корветів» для потреб ВМС України.

Про це 8 жовтня повідомляє пресслужба ГПУ.

«За підсумками аудиту використання бюджетних коштів Міністерством оборони за державним оборонним замовленням, 7 жовтня Головний військовий прокурор розпочав кримінальне провадження за фактами можливого зловживання службовими особами оборонного відомства, що призвело до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів, під час виконання Державної програми створення та закупівлі корабля класу «корвет», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо факти зловживання оцінено як такі, які містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України.

До слова, 8 жовтня у Києві розпочала свою роботу ХVІ Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека - 2019».

Загальна кількість учасників, які беруть участь у всіх заходах, — 372, зокрема, 48 іноземних із 16 країн (США, Польща, Данія, Фінляндія, Бельгія, Білорусь, Австрія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Італія, Латвія, Хорватія, Ізраїль, Китай, Казахстан). Національними павільйонами будуть представлені такі країни, як США (9 компаній), Польща (5 компаній), Туреччина (14 компаній) і Чехія (3 компанії).