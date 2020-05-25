Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра
Вперше після кількох місяців Папа Франциск благословляв не порожню площу
На площу Святого Петра могла потрапити невелика група паломників, розсіяних по всій площі, зберігаючи дистанціювання
У Ватикані на площі Святого Петра 24 травня відбулася перша з моменту введення карантину недільна молитва Папи Римського Франциска для паломників.
Промова Папи транслювалася на відеоекран, який поставили на площі, повідомляє Vatican News.
«У зв’язку з послабленням карантинних заходів у Італії, на площу Святого Петра могла потрапити невелика група паломників, розсіяних по всій площі, зберігаючи дистанціювання... Вперше після кількох місяців Папа Франциск благословляв не порожню площу», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у цей день, 24 травня, в Італії та інших країнах, які сповідують католицизм, відзначали свято Вознесіння. З цієї нагоди Папа Франциск коментував уривок з Євангелії від Матея про прощання Ісуса з учнями на горі.
До слова, у Ватикані музеї відновлять роботу з 1 червня.
Нагадаємо, що раніше у Ватикані відкрили для вірян собор Святого Петра. Папа Римський Франциск в соборі помолився біля могили Папи Римського Іоанна Павла II, канонізованого у 2014 році.
Також повідомлялося, що у помічника Папи Римського виявили коронавірус. Співробітник з початку березня працював віддалено і з понтифіком не контактував.