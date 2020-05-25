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    У світі

    Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра

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    <p>Вперше після кількох місяців&nbsp;Папа Франциск&nbsp;благословляв не порожню площу</p> - Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра

    Вперше після кількох місяців Папа Франциск благословляв не порожню площу

    Фото: Vatican News

    На площу Святого Петра могла потрапити невелика група паломників, розсіяних по всій площі, зберігаючи дистанціювання

    У Ватикані на площі Святого Петра 24 травня відбулася перша з моменту введення карантину недільна молитва Папи Римського Франциска для паломників.

    Промова Папи транслювалася на відеоекран, який поставили на площі, повідомляє Vatican News.

    «У зв’язку з послабленням карантинних заходів у Італії, на площу Святого Петра могла потрапити невелика група паломників, розсіяних по всій площі, зберігаючи дистанціювання... Вперше після кількох місяців Папа Франциск благословляв не порожню площу», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у цей день, 24 травня, в Італії та інших країнах, які сповідують католицизм, відзначали свято Вознесіння. З цієї нагоди Папа Франциск коментував уривок з Євангелії від Матея про прощання Ісуса з учнями на горі.

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    Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра
    Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра
    Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра
    Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра
    Вперше за три місяці: Папа Римський прочитав молитву для віруючих на площі Святого Петра

    До слова, у Ватикані музеї відновлять роботу з 1 червня.

    Нагадаємо, що раніше у Ватикані відкрили для вірян собор Святого Петра. Папа Римський Франциск в соборі помолився біля могили Папи Римського Іоанна Павла II, канонізованого у 2014 році.

    Також повідомлялося, що у помічника Папи Римського виявили коронавірус. Співробітник з початку березня працював віддалено і з понтифіком не контактував.

    церква Папа Римський Ватикан релігія коронавірус
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