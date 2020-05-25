У справі нацгвардійця Марківа проводять слідчий експеримент (фото)



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Фото: mvs.gov.ua

Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події

Експерти проводять слідчий експеримент у Слов’янську у справі нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту прибули у м. Слов’янськ для проведення слідчого експерименту в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера А.Роккелі та російського перекладача А.Миронова 24 травня 2014 року. Групу експертів очолює директор КНДІСЕ Олександр Рувін», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події.

У відомстві висловили сподівання, що слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг, поданих захистом Віталія Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) засуджено до 24 років ув’язнення старшого сержанта НГУ Віталія Марківа.