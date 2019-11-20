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    Зеленський посприяв виділенню квартир 15 родинам переміщених осіб

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    Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області - Зеленський посприяв виділенню квартир 15 родинам переміщених осіб
    Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області
    Фото: president.gov.ua

    Керівництво Луганської облдержадміністрації вже знайшло квартири у Золотому-1 та Карбоніті

    Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області зустрівся з родинами внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на непідконтрольних територіях.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Люди розповіли, що втратили житло та все майно у 2018 році. Бойовики змусили 15 сімей покинути помешкання протягом півгодини. Після цього люди переїхали у підконтрольну Україні частину Золотого.

    За їхніми словами, відтоді вони так і не отримали від держави жодної уваги та допомоги. Тому попросили Президента посприяти у вирішенні житлової проблеми.

    Глава держави повідомив, що керівництво Луганської облдержадміністрації вже знайшло квартири у Золотому-1 та Карбоніті.

    «Ми не згадуємо про минуле, а що стосується нинішньої ситуації – ми знаємо вашу проблему. Всі документи вже є», – сказав Володимир Зеленський.

    Зі свого боку голова Луганської ОДА Сергій Гайдай уточнив, що наразі розробляється проектна документація, й за декілька тижнів у помешканнях розпочнуть ремонтні роботи.

    «На наступному тижні вже можемо показувати ваше майбутнє місце проживання. Потрібно декілька місяців, щоб зробити нормальний ремонт. Перші квартири ви отримаєте вже за три місяці», – сказав Сергій Гайдай.

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