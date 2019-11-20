Загиблого командира 128 бригади президент удостоїв ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня



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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова та удостоїв його ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня посмертно. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Facebook.

«Під час операції з розмінування він отримав серйозні поранення та, на жаль, пішов… Але він назавжди з нами. Слава таким героям. Ми їм дуже вдячні. І наші щирі співчуття сім’ї, близьким, рідним і його дітям», – сказав Глава держави, спілкуючись із журналістами в районі Станиці Луганської під час робочої поїздки на Луганщину.