Загиблого командира 128 бригади президент удостоїв ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Володимир Зеленський: Ми хочемо закінчити війну, тому що втрачаємо найкращих людей, найкращих синів та доньок, які захищають нашу країну
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова та удостоїв його ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня посмертно. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Facebook.
«Під час операції з розмінування він отримав серйозні поранення та, на жаль, пішов… Але він назавжди з нами. Слава таким героям. Ми їм дуже вдячні. І наші щирі співчуття сім’ї, близьким, рідним і його дітям», – сказав Глава держави, спілкуючись із журналістами в районі Станиці Луганської під час робочої поїздки на Луганщину.
Президент повідомив, що підписав указ про удостоєння полковника Євгена Коростельова ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня посмертно.
Володимир Зеленський також подякував кожному, хто нині захищає Україну та відстоює її територіальну цілісність.
«Я хочу подякувати кожному військовому, кожному волонтеру, які зараз допомагають, працюють, захищають нашу країну, наші кордони», – сказав він.
«Ми хочемо закінчити війну, тому що втрачаємо найкращих людей, найкращих синів та доньок, які захищають нашу країну», – підкреслив глава держави.
Як повідомляв Главком, Євгеній Коростельов помер сьогодні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
У зв’язку із загибеллю командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади розпорядженням міського голови Мукачева 19 листопада оголошено Днем жалоби.
Євген Коростельов був пораний 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій. Він разом із іншим офіцером підірвався на міні. Повідомлялося про серйозні поранення ніг.
13 листопада комбрига у важкому стані доправили до госпіталя у Харкові.
Вибухом Коростельову відірвало ліву стопу; права нога була повністю пошкоджена, але лікарі врятували її.
Мав звання полковника.
У Євгена Коростельова залишилася дружина, донька і син.
Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.