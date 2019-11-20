Кличко і Тимошенко розповідають у Європі про свою опозицію до Зеленського



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Член Європарламенту Міхель Галер з Юлією Тимошенко і Віталієм Кличко на відкритті з’їзду Європейської народної партії у Загребі

Європарламентарі чекають від Кличка і Тимошенко заяв щодо дій нової української влади

Мер Києва Віталій Кличко почав заявляти в Європі про свою опозиційність до президента України Володимира Зеленського та його політичної сили - партії «Слуга народу». Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив член Європейського парламенту Міхель Галер.

Європарламентар написав про те, що зустрів Кличка разом з Юлією Тимошенко на відкритті конгресу EPP ( European People's Party), який проходить 20-21 листопада в Загребі (Хорватія).

«Я випадково зустрічаю Віталія Кличка та Юлію Тимошенко по дорозі на відкриття конгресу ЕРР. Обидва знаходяться в опозиції до нової парламентської більшості. Подивимося, що вони розкажуть», - написав член Європарламенту.

Своє повідомлення у Facebook Галер супроводив спільною фотографією Кличка та Тимошенко.

Як повідомлялося, Віталій Кличко бере участь у щорічному з’їзді Європейської народної партії у столиці Хорватії місті Загреб.

Нагадаємо, 13 листопада Тимошенко повідомила, що парламентська фракція «Батьківщина» переходить в опозицію до влади. Вона зазначила, що «Батьківщина» не підтримує розпродаж землі, приватизацію стратегічних об'єктів і «залишається на стороні народу».