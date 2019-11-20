На Донбасі бойовики тричі порушили режим тиші, поранені шестеро військових (мапа боїв)



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Українська сторона на одній з ділянок двічі запитувала «тишу» для надання допомоги пораненим. Збройні формування РФ давали згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Два обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів; біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.

У середу поранень унаслідок обстрілів зазнали шестеро військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

«У той час як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона на одній з ділянок сьогодні двічі запитувала «тишу» для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів», - зазначили в штабі.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні розпочався пішохідний рух через відновлений міст. Ділянку, під час робочої поїздки на Донбас, відвідав президент України Володимир Зеленський.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Сьогодні демонтовано 1 бліндаж. Окрім того, виявлено та знешкоджено сім вибухонебезпечних предметів.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області за графіком завершено процес очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Загалом, за час робіт співробітниками ДСНС України обстежено 30 гектарів території та вилучено 158 ВНП. З 12.00 21 листопада на цій ділянці розпочнуться заходи з демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення, поінформували в штабі.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що до зустрічі лідерів країн «нормандського формату» мова про розведення сил і засобів уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі не йтиме. «Якщо ми щось говоримо, ми повинні це робити. Ми зробили розведення у трьох точках, щодо яких у нас і були домовленості, щоб розблокувати формат нормандської зустрічі. Це більш складне питання, тому що там існує багато, скажімо так, ділянок, які дуже складні у принципі для обговорення розведення, тому зараз про це не говоримо, говоритимемо про це на зустрічі», - відповів Зеленський на запитання, чи можливе й чи підтримує він розведення на всій лінії розмежування.