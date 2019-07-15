Зеленський пояснив значення жовтих браслетів у себе на руках



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Президет про жовті браслети «з клубів»: На них - прізвища наших полонених моряків. Буду носити їх доти, поки не повернемо хлопців додому

Президент Володимир Зеленський намір носити браслети з іменами полонених у Росії українських моряків до їх повернення в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці з соціальної мережі Facebook.

«Про жовті браслети «з клубів». На них - прізвища наших полонених моряків. Буду носити їх доти, поки не повернемо хлопців додому», - написав він.

Зеленський супроводжував пост фотографією, на якій на одній руці у нього браслет з ім'ям Юрія Будзила, а на другий - Володимира Терещенка.

З цими браслетами Зеленського помітили під час візиту на Одещину.

Фото: facebook.com

Тоді користувачі мережі висували різні припущення про походження браслетів, одним з яких було, що з нічних клубів.

Раніше подібний браслет обіцяв не знімати лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук, проте був помічений журналістами без нього.

Як повідомлялось, Зеленський обіцяє, що працівники Державного управління охорони, які були водіями в авто з його кортежу в Запорізькій області, будуть притягнуті до відповідальності в разі визнання їх винними у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.