Захист оскаржив арешт затриманого на адмінкордоні з Кримом українського військового



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Адвокат оскаржив арешт затриманого на адмінкордоні з Кримом українського військового

ФСБ Росії питала затриманого українського військового, як охороняється межа Криму та Херсонщини

Захист заарештованого в анексованому Криму українського військового Євгена Добринського подав апеляційну скаргу на рішення підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя про взяття його під варту.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Іслям Веліляєв.

За його словами, 8 червня закінчується триденний термін подачі апеляційної скарги на зміну запобіжного заходу.

«Будемо сподівається, що Верховним судом Криму буде розглянута наша апеляційна скарга про зміну запобіжного заходу щодо Добринського на інший, більш м’який. Є інші обмеження свободи – це домашній арешт, є зобов’язання про явку. Я сподіваюся на ці м’якші види обмеження», повідомив адвокат.

Раніше повідомлялося, що українського військовослужбовця Євгена Добринського планують вивезти з СІЗО для проведення слідчих дій.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила, що 30 травня удосвіта на адмінкордоні з анексованим Кримом, біля Чонгара, зник український військовослужбовець. Пізніше в ЗСУ повідомили, що зниклий – Євген Добринський.

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував його на місяць. Перед цим про затримання Добринської повідомила російська ФСБ. Щодо українського військового порушили кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, яка, імовірно, є наркотиком, вона спрямована на експертизу».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ про затриманого українського військового.

Раніше Військова служба правопорядку у Збройних силах України 31 травня повідомила, що 30 травня, приблизно о п’ятій ранку, на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовий. За словами начальника служби по зв’язках з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченко, пропав Євген Добринський – військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, який перебував на одному з військових об’єктів.

У СБУ повідомляли, що задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. У СБУ стверджують, що російські спецслужби катували українського прикордонника. У ФСБ Росії цю інформацію ніяк не коментували.

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