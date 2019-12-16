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    Зеленський підтримав Зозулю: Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот

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    Роман Зозуля в роздягальні не зміг стримати сліз - Зеленський підтримав Зозулю: Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот
    Роман Зозуля в роздягальні не зміг стримати сліз
    ФК «Альбасете»

    Роман уже подякував главі держави

    Президент України Володимир Зеленський підтримав футболіста іспанського «Альбасете» Романа Зозулю після скандалу, в епіцентрі якого опинився українець у ході матчу своєї команди проти «Райо Вальєкано» у Мадриді.

    Прихильники суперників влаштували Романові обструкцію, сиплячи на його адресу образи і погрози. Найчастіше на адресу Зозулі лунало прізвисько «нацист». Лишень за те, що він не приховує патріотичних почуттів і того, що підтримує українських військових.  

    «Романе, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна! – написав Зеленський у соцмережах. - Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!»

    Зозуля майже відразу подякував Зеленському в коментарях.

    Додамо, що Ла Ліга повністю підтримала рішення рефері матчу «Райо Вальєкано» – «Альбасете» припинити матч і підкреслила, що надалі боротиметься з усіма ксенофобськими і дискримінаційними проявами на іспанських стадіонах.

    Також слова на підтримку Зозулі пролунали від ультрас його колишніх клубів – київського «Динамо» і «Дніпра».

     Читайте також: Любов до Батьківщини – «нацизм». Іспанські ультрас зірвали матч через агресію стосовно українця Зозулі

     

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Зозуля Володимир Зеленський ультрас ксенофобія Сеґунда ФК «Альбасете» ФК «Райо Вальєкано»
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