Зеленський підтримав Зозулю: Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот



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Роман Зозуля в роздягальні не зміг стримати сліз ФК «Альбасете»

Роман уже подякував главі держави

Президент України Володимир Зеленський підтримав футболіста іспанського «Альбасете» Романа Зозулю після скандалу, в епіцентрі якого опинився українець у ході матчу своєї команди проти «Райо Вальєкано» у Мадриді.

Прихильники суперників влаштували Романові обструкцію, сиплячи на його адресу образи і погрози. Найчастіше на адресу Зозулі лунало прізвисько «нацист». Лишень за те, що він не приховує патріотичних почуттів і того, що підтримує українських військових.

«Романе, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна! – написав Зеленський у соцмережах. - Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!»

Зозуля майже відразу подякував Зеленському в коментарях.

Додамо, що Ла Ліга повністю підтримала рішення рефері матчу «Райо Вальєкано» – «Альбасете» припинити матч і підкреслила, що надалі боротиметься з усіма ксенофобськими і дискримінаційними проявами на іспанських стадіонах.

Також слова на підтримку Зозулі пролунали від ультрас його колишніх клубів – київського «Динамо» і «Дніпра».