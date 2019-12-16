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    Зеленський сьогодні їде в Азербайджан

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    Володимир Зеленський їде на зустріч&nbsp;з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим - Зеленський сьогодні їде в Азербайджан
    Володимир Зеленський їде на зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим

    Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Баку

    Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджан. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    У рамках візиту заплановані переговори Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Алі Асадовим.

    Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах.

    Вчора повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва. 

    Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

    Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.

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