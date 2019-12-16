Зеленський сьогодні їде в Азербайджан



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Володимир Зеленський їде на зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим

Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Баку

Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджан. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У рамках візиту заплановані переговори Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Алі Асадовим.

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах.

Вчора повідомлялось, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва.

Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року з території Російської Федерації, де жив тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція затримала Ісаєва, його паспорт визнали «незаконно виданими» і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував «правило 39» і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

Ісаєв відомий гострою критикою президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.