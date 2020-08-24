Турчинов відповів Зеленському на «без бою здали Крим»



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Олександр Турчинов під час анексії Криму Росією в 2014 році був виконувачем обов’язків президента

У Зеленського є всі можливості реалізувати наступ на Крим - заявив Турчинов

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність», заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».

Так Турчинов, який під час анексії Криму Росією в 2014 році був виконувачем обов’язків президента, відреагував на заяву Зеленського про те, що в Україні мають давати свідчення ті, «хто без бою подарував частину України».

«Багато людей причетних до цього, починаючи від Януковича і тих, хто знищував обороноздатність нашої країни. Але, на жаль, допитуватись будуть не вони. Допитувати вони будуть намагатися тих, хто сьогодні опонує цій владі. Але у пана Зеленського є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим, і ми йому готові в цьому допомогти. Але, на превеликий жаль, я боюся, що «договорняк» із Росією для нього значно важливіший, ніж захист української землі», – сказав Турчинов під час урочистостей до Дня Незалежності.

Виступаючи 24 серпня з промовою на урочистостях з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський заявив, що ті, хто без бою віддав частину української території, мають давати свідчення.

«Ми будуємо саме таку країну! Країну, яка завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує: агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму», – сказав президент.

Раніше Олександр Турчинов, який після втечі експрезидента України Віктора Януковича з країни в 2014 році виконував обов’язки глави держави, стверджував, що під час анексії Криму Росією більше ніж 70% українських військових на півострові «перейшли на бік агресора», а в українського Генштабу був відсутній план контрзаходів.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема у Києві пройшов Марш захисників України.

Також зазначимо, що на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території. Там десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.

Зокрема сьогодні Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку. А поет-пісняр Юрій Рибчинський отримав звання Героя України.

Джерело: Радіо Свобода