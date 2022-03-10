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    Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала

    Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала - Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала
    Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала
    фото: president.gov.ua

    Зеленський підписав Указ №125/2022

    Президент України Володимир Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала.
    Про це йдеться в указі №125/2022, який опублікований на сайті президента.

    Так, згідно з указом, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Владиславу Ліщинському – начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України, а також полковнику Олегу Нечаєву – заступнику командувача Сил Спеціальних операцій ЗСУ.

    До слова, президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України 14 військовим, 6 із них посмертно.

    Теги: ЗСУ військові звання героя Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала