Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала
Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала
фото: president.gov.ua
Зеленський підписав Указ №125/2022
Президент України Володимир Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала.
Про це йдеться в указі №125/2022, який опублікований на сайті президента.
Про це йдеться в указі №125/2022, який опублікований на сайті президента.
Так, згідно з указом, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Владиславу Ліщинському – начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України, а також полковнику Олегу Нечаєву – заступнику командувача Сил Спеціальних операцій ЗСУ.
До слова, президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України 14 військовим, 6 із них посмертно.