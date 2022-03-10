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    Зеленський надав звання Героя України 14 військовим

    Зеленський надав звання Героя України 14 військовим
    фото з відкритих джерел

    Президент підписав указ 10 березня

    Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України 14 військовим, 6 із них посмертно. Про це повідомляється на сайті президента України.

    Надати звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:

    • Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно);
    • Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно);
    • Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно);
    • Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно);
    • Корпану Олександру Богдановичу – капітану (посмертно);
    • Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно).

    Надати звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:

    • Бові Євгенію Петровичу – майору;
    • Боєчку Василю Васильовичу – капітану;
    • Морозу Олегу Романовичу – сержанту;
    • Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору;
    • Пономаренку В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику;
    • Самофалову Валерію Михайловичу – матросу;
    • Ході Леоніду Олексійовичу – полковнику;
    • Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.
    Теги: війна військові звання героя Володимир Зеленський Україна президент указ
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    Зеленський надав звання Героя України 14 військовим