Зеленський надав звання Героя України 14 військовим
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Президент підписав указ 10 березня
Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України 14 військовим, 6 із них посмертно. Про це повідомляється на сайті президента України.
Надати звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:
- Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту (посмертно);
- Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту (посмертно);
- Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту (посмертно);
- Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику (посмертно);
- Корпану Олександру Богдановичу – капітану (посмертно);
- Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику (посмертно).
Надати звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:
- Бові Євгенію Петровичу – майору;
- Боєчку Василю Васильовичу – капітану;
- Морозу Олегу Романовичу – сержанту;
- Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору;
- Пономаренку В’ячеславу Анатолійовичу – підполковнику;
- Самофалову Валерію Михайловичу – матросу;
- Ході Леоніду Олексійовичу – полковнику;
- Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.