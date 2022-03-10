Мародери, а не армія. Окупанти продовжують грабувати українців (фото)

Окупанти очікували, що їх зустрінуть, як героїв... вийшло навпаки

Триває 15 доба відкритої війни росії проти України

Українська армія продовжує інформувати про злочини окупантів.

Так, після знищення ворожих екіпажів танка Т-72Б та МТ-ЛБ наші бійці знайшли чимало цікавого.

«Від екіпажів мало що лишилося. Те, що вижило, поки що бігає полями, кинувши «героїчно» награбоване в українців.

Фото люб'язно надане нашими оборонцями військової частини ОК «Північ», яка тримає оборону на київському нарямку» йдеться у повідомлені.

Під фотографіями чимало здивованих коментарів. Адже окупанти вкрали такі речі, як м'ясорубка, принтер, домашні капці, які явно не розраховані на холодну погоду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про свіжі втрати ворога на Чернігівщині. Також відомо, що на Чернігівщині окупанти ховають техніку серед будинків.

Станом на вечір 10 березня російських окупантів зупинено на всіх напрямках.

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