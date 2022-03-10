Тролінг вищого рівня: НАЗК дякує Шойгу за розкрадання російської армії

НАЗК подякувало міністру оборони РФ Шойгу «за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні»

НАЗК оприлюднило свідчення корупції в оборонній сфері РФ

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив міністру обороні Росії Сергію Шойгу лист із подякою за те, що російські військові ресурси були розкрадені ще до моменту нападу РФ на Україну. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зокрема, у листі Новіков висловлює вдячність «за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні».

Серед свідчень корупції в оборонній сфері РФ НАЗК вказало із фотопідтвердженням на:

захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;

бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля «Барнаул-Т»;

використання для пересування особового складу «ЗИЛ-130».

«Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней», — зазначили в агентстві.

Також у НАЗК звернули увагу на те, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки «Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах».

Копії листа також були направлені державній думі РФ, раді федерації та фонду боротьби з корупцією.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков сьогодні заявив, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.

Також вже не секрет, що російська армія вже має великі проблеми із забезпеченням.

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