Зеленський призначив головного кіберполіцейського заступником секретаря РНБО



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Раніше генерал поліції третього рангу Сергій Демедюк очолював Департамент кіберполіції НПУ

Указ підписано президентом сьогодні, 21 жовтня

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться у президентському указі №765/2019 від 21 жовтня.

«Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться у тексті указу.

Додамо, генерал поліції третього рангу Демедюк Сергій Васильович раніше очолював Департамент кіберполіції НПУ.

Нагадаємо, що раніше Зеленський затвердив структуру апарату РНБО.

Президент постановив затвердити наступну структуру апарату РНБО:

Секретар;

перші заступники секретаря;

заступники секретаря;

керівник Апарату;

перший заступник керівника Апарату;

заступники керівника Апарату;

Служба секретаря;

Служба з питань зовнішньої безпеки;

Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;

Служба з питань державної та громадської безпеки;

Служба з питань воєнної безпеки;

Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;

Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;

Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;

Служба з питань економічної безпеки;

Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;

Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;

Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;

Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;

Служба Головного ситуаційного центру;

Служба організаційного забезпечення;

Служба з питань стратегічного планування та аналізу;

Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;

Служба з правових питань;

фінансова служба;

Служба управління персоналом;

Служба режимно-секретної роботи;

Служба координаційної та адміністративної роботи

Крім того, Зеленський доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність з указом.

Нагадаємо, декілька днів тому президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.



