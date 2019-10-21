Зеленський призначив головного кіберполіцейського заступником секретаря РНБО
Указ підписано президентом сьогодні, 21 жовтня
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться у президентському указі №765/2019 від 21 жовтня.
«Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться у тексті указу.
Додамо, генерал поліції третього рангу Демедюк Сергій Васильович раніше очолював Департамент кіберполіції НПУ.
Нагадаємо, що раніше Зеленський затвердив структуру апарату РНБО.
Президент постановив затвердити наступну структуру апарату РНБО:
- Секретар;
- перші заступники секретаря;
- заступники секретаря;
- керівник Апарату;
- перший заступник керівника Апарату;
- заступники керівника Апарату;
- Служба секретаря;
- Служба з питань зовнішньої безпеки;
- Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;
- Служба з питань державної та громадської безпеки;
- Служба з питань воєнної безпеки;
- Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;
- Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;
- Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;
- Служба з питань економічної безпеки;
- Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;
- Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;
- Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;
- Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;
- Служба Головного ситуаційного центру;
- Служба організаційного забезпечення;
- Служба з питань стратегічного планування та аналізу;
- Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;
- Служба з правових питань;
- фінансова служба;
- Служба управління персоналом;
- Служба режимно-секретної роботи;
- Служба координаційної та адміністративної роботи
Крім того, Зеленський доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність з указом.
Нагадаємо, декілька днів тому президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.