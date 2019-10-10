«Саша хотів бути прем’єром». Зеленський прокоментував звільнення Данилюка



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30 вересня Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО

Данилюк не пішов через «Приватбанк», таке твердження не є коректним, - заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що ставився до колишнього очільника РНБО Олександра Данилюка «найкраще» зі всього свого оточення. Той же мав амбітні плани – хотів бути прем’єр-мінстром. Про це Зеленський розповів під час пресмарафону 10 жовтня.

Данилюк не пішов через «Приватбанк», таке твердження не є коректним, - заявив Зеленський

«Я не згоден з його позицією, що він пішов через «Приватбанк». Думаю, що це було некоректно (з його боку, - ред). Саша хотів бути прем'єр-міністром України. Я йому сказав чесно: «Сань, ти дійсно нормальна, професійна людина, але я вибрав іншу кандидатуру». І складні відносини з Богданом теж вплинули», - заявив президент.

Раніше Данилюк розповів про непрості відносини з главою Офісу президента Богданом.

Данилюк також заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

Також він розповів, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним рішенням в процесі Приватбанку».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

3 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.