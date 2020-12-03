Зеленський призначив голову Хмельницької облдержадміністрації

Президент вручив Сергію Гамалію службове посвідчення

Президент Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія. Відповідний указ № 535/2020 глава держави підписав 3 грудня, повідомляє пресслужба.

Зазначається, що Зеленський в Офісі президента вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

До відома, Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

Із 2005 до 2007 року Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007 займався підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.

3 грудня на сайті президента також оприлюднено указ №529/2020 про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого президент України 3 грудня призначив генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

Напередодні Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації Гусєва.