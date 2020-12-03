  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський призначив голову Хмельницької облдержадміністрації

    • Розсилка
    З 2007 Сергій гамалій займався підприємницькою діяльністю - Зеленський призначив голову Хмельницької облдержадміністрації
    З 2007 Сергій гамалій займався підприємницькою діяльністю

    Президент вручив Сергію Гамалію службове посвідчення

    Президент Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія. Відповідний указ № 535/2020 глава держави підписав 3 грудня, повідомляє пресслужба.

    Зазначається, що Зеленський в Офісі президента вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

    До відома, Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

    Із 2005 до 2007 року Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007 займався підприємницькою діяльністю.

    Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.

    3 грудня на сайті президента також оприлюднено указ №529/2020 про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого президент України 3 грудня призначив генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

    Напередодні Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації Гусєва. 

    Читайте також статті «Главкома»:

      Теги: Хмельниччина Володимир Зеленський президент
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies