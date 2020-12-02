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    Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації

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    Юрій Гусєв ймовірно очолить&nbsp;<span>державний концерн &laquo;Укроборонпром&raquo; - ЗМІ</span> - Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації
    Юрій Гусєв ймовірно очолить державний концерн «Укроборонпром» - ЗМІ

    Юрія Гусєва звільнили зв'язку з переходом на іншу роботу, написав Мокан

    Кабінет міністрів України сьогодні, 2 грудня, погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у телеграм-каналі. 

    За його словами, уряд погодив проєкт указу президента про звільнення Гусєва в зв'язку з переходом на іншу роботу.

    Як повідомляли ЗМІ 1 грудня, очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром». Рішення прийнято остаточно, зараз оформлюють документи.

    «У Херсонську область нового голову ОДА призначати поки що не будуть, на господарстві – як в.о. – на кілька місяців залишиться один із заступників Гусєва», – йшлося у повідомленні.

    Сам Гусєв не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Він лише зазначив, що керівника має призначити президент, а він – частина команди президента.

    Як повідомлялося, 10 вересня генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

    До слова, НАБУ та «Укроборонпром» підписали угоду про спільну протидію корупції.

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    Теги: Кабмін ЗМІ депутат Укроборонпром президент уряд звільнення Василь Мокан
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