Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації

Юрія Гусєва звільнили зв'язку з переходом на іншу роботу, написав Мокан

Кабінет міністрів України сьогодні, 2 грудня, погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у телеграм-каналі.

За його словами, уряд погодив проєкт указу президента про звільнення Гусєва в зв'язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляли ЗМІ 1 грудня, очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром». Рішення прийнято остаточно, зараз оформлюють документи.

«У Херсонську область нового голову ОДА призначати поки що не будуть, на господарстві – як в.о. – на кілька місяців залишиться один із заступників Гусєва», – йшлося у повідомленні.

Сам Гусєв не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Він лише зазначив, що керівника має призначити президент, а він – частина команди президента.

Як повідомлялося, 10 вересня генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

До слова, НАБУ та «Укроборонпром» підписали угоду про спільну протидію корупції.