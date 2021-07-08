Зеленський призначив нову голову Івано-Франківської обладміністрації

Онищук раніше була заступницею голови Івано-Франківської ОДА

Світлана Онищук раніше була заступницею голови Івано-Франківської ОДА

Попередній очільник області попрацював на посаді лише пів року

Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Онищук новою головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний 8 липня. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

На врученні службового посвідчення в Офісі президента Зеленський побажав Онищук успіхів на посаді.

При цьому Зеленський заявив, що серед пріоритетів розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Фото: Офіс президента

Напередодні Кабінет міністрів погодив звільнення голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Він на цій посаді попрацював пів року.

За результатами співбесіди уряд рекомендував президенту призначити Світлану Онищук на посаду голови ОДА.

Світлана Онищук народилася в 1984 році в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом «Бухгалтерський облік». У 2005 році - Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за напрямом «Правознавство». Доктор наук з державного управління.

З 2002 року працювала юридичним консультантом приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському Юридичному інституті Львівського держуніверситету внутрішніх справ.

Із 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. Із вересня 2019 була заступницею голови Івано-Франківської ОДА.