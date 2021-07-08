Зеленський призначив нову голову Івано-Франківської обладміністрації
Попередній очільник області попрацював на посаді лише пів року
Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Онищук новою головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний 8 липня. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
На врученні службового посвідчення в Офісі президента Зеленський побажав Онищук успіхів на посаді.
При цьому Зеленський заявив, що серед пріоритетів розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.
Напередодні Кабінет міністрів погодив звільнення голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Він на цій посаді попрацював пів року.
За результатами співбесіди уряд рекомендував президенту призначити Світлану Онищук на посаду голови ОДА.
Світлана Онищук народилася в 1984 році в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом «Бухгалтерський облік». У 2005 році - Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за напрямом «Правознавство». Доктор наук з державного управління.
З 2002 року працювала юридичним консультантом приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському Юридичному інституті Львівського держуніверситету внутрішніх справ.
Із 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. Із вересня 2019 була заступницею голови Івано-Франківської ОДА.