Зеленський з початку липня тричі вдарив український народ обухом по голові, – Розенко

«За Зеленського Україна почала відверто тріщати по швах – факт очевидний», – резюмує Розенко

Слідом за прийняттям скандального закону № 5600 про істотне збільшення податкового навантаження на сільгоспвиробників і власників паїв, Офіс Президента взяв курс на відвертий грабіж населення і великого бізнесу. До такого висновку прийшов економічний експерт, колишній віцепрем’єр-міністр з питань соціальної політики Павло Розенко

«З початку липня українська влада, з благословення Офісу Президента, тричі вдарила свій народ обухом по голові. 1 липня Верховна рада прийняла в першому читанні скандальний законопроект № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Документ загрожує катастрофою для всієї аграрної галузі країни», – свідчить експерт.

Цим документом влада зобов’язує власників паїв, площею понад 0,5 га, платити податок з орендних платежів, за рахунок яких селяни хоч якось примудряються виживати. Більш того влада вводить податок на доходи фізичних осіб від продажу сільгосппродукції, вирощеної на ділянках особистого сільського господарства площею понад 0,5 га. І ще одним законодавчим пунктом виробники м’яса птиці і яєць позбавляються єдиного податку, що призведе до масового банкрутства невеликих ферм і птахофабрик.

Розенко зазначив також, що 6 липня набув чинності Наказ Міністерства юстиції № 1203/5, який встановлює новий порядок стягнення заборгованостей фізичних осіб за комунальні послуги, за несплаченими в строк штрафами за порушення ПДР, аліментами і іншим боргами. Відтепер державні і приватні виконавці отримали право направляти в банки постанови судів (які штампуються тисячами в хвилину без повідомлення відповідача) про арешт коштів на рахунках боржників через Автоматизовану систему виконавчого провадження та без обмежень по категоріям стягнень, а банки – автоматично списувати борги. Якщо коштів на рахунках виявиться недостатньо суди будуть заарештовувати і пускати з молотка майно людей – квартири, машини і так далі.

«Нарешті, «вишенькою на торті» безпрецедентних, більш ніж сумнівних в правовому полі фіскальних дій влади став недавній інцидент з компанією «Нова Пошта» – найбільшим стратегічним поштовим оператором України. Держпродспоживслужба вирішила провести позапланову перевірку роботи Харківського відділення № 49. Приводом для перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Перевіряючі зажадали установчу і фінансову документацію компанії у керівника відділення. Не будучи уповноваженою особою, керівник відділення логічно запропонував ревізорам звернутися до керівництва «Нової пошти», як того і вимагає закон. Однак уповноважені особи Держпродспоживслужби розцінили ці дії як створення перешкод для проведення перевірки і виписали максимальний штраф в розмірі 10% від вартості реалізованих послуг поштового оператора за попередній календарний місяць. Сума штрафу склала 325 851 634, 8 грн! Тепер компанія повинна заплатити ці немислимі гроші протягом 15 днів. В іншому випадку її рахунки будуть арештовані і вся сума боргу автоматично списана. Це загрожує фактичною зупинкою діяльності стратегічного оператора поштового зв’язку України», – свідчить Павло Розенко.

Нічим хорошим для населення, економіки і самої української влади, нова фіскальна політика «Слуги народу» не закінчиться, вважає експерт. «Нова пошта», на його думку, буде оскаржувати настільки одіозне рішення в судах аж до міжнародних інстанцій. Однак сигнал, що посилається Банковій, більш ніж тривожний.

«За Зеленського Україна почала відверто тріщати по швах – факт очевидний. І зшивати ці шви білими нитками стає все складніше», – резюмує Розенко.

Нагадаємо, Володимир Гройсман звинуватив «Слуг народу» у беззаконні.