Зеленський призначив президентські стипендії паралімпійцям та їхнім тренерам
Стипендії призначені восьми видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десяти їх тренерам
Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії президента видатним паралімпійцям і дефлімпійцям. Також премії отримали їхні тренера.
Про це йдеться в указі президента.
Згідно з документом, стипендії призначені восьми видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десяти їх тренерам.
Зокрема, стипендія президента в розмірі 12 тис. грн була призначена семи чемпіонам світу 2019 року з біатлону, лижних перегонів, ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів і семи тренерам збірної команди України з біатлону, збірної команди з лижних перегонів.
Трьом тренерам призначені стипендії від 7 до 7,5 тис. грн.
«Зазначеним в указі спортсменам і тренерам, яким стипендія вже призначена президентом на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом», – йдеться в документі.
Нагадаємо, що в Україні хочуть ввести стипендії студентам, що склали ЗНО на 200 балів. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.