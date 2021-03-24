Зеленський призначив президентські стипендії паралімпійцям та їхнім тренерам

Володимир Зеленський підписав указ про президентські стипендії паралімпійцям та їхнім тренерам

Стипендії призначені восьми видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десяти їх тренерам

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії президента видатним паралімпійцям і дефлімпійцям. Також премії отримали їхні тренера.

Про це йдеться в указі президента.

Згідно з документом, стипендії призначені восьми видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десяти їх тренерам.

Зокрема, стипендія президента в розмірі 12 тис. грн була призначена семи чемпіонам світу 2019 року з біатлону, лижних перегонів, ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів і семи тренерам збірної команди України з біатлону, збірної команди з лижних перегонів.

Трьом тренерам призначені стипендії від 7 до 7,5 тис. грн.

«Зазначеним в указі спортсменам і тренерам, яким стипендія вже призначена президентом на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що в Україні хочуть ввести стипендії студентам, що склали ЗНО на 200 балів. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.