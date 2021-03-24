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    Зеленський призначив президентські стипендії паралімпійцям та їхнім тренерам

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    Володимир Зеленський підписав указ про президентські стипендії паралімпійцям та їхнім тренерам - Зеленський призначив президентські стипендії паралімпійцям та їхнім тренерам
    Володимир Зеленський підписав указ про президентські стипендії паралімпійцям та їхнім тренерам

    Стипендії призначені восьми видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десяти їх тренерам

    Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії президента видатним паралімпійцям і дефлімпійцям. Також премії отримали їхні тренера.

    Про це йдеться в указі президента.

    Згідно з документом, стипендії призначені восьми видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десяти їх тренерам.

    Зокрема, стипендія президента в розмірі 12 тис. грн була призначена семи чемпіонам світу 2019 року з біатлону, лижних перегонів, ХІХ зимових Дефлімпійських ігор 2019 року з шахів і семи тренерам збірної команди України з біатлону, збірної команди з лижних перегонів.

    Трьом тренерам призначені стипендії від 7 до 7,5 тис. грн.

    «Зазначеним в указі спортсменам і тренерам, яким стипендія вже призначена президентом на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом», – йдеться в документі.

    Нагадаємо, що в Україні хочуть ввести стипендії студентам, що склали ЗНО на 200 балів. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.

    Теги: спорт Паралімпійські Ігри стипендія Володимир Зеленський президент
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