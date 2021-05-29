Зеленський призначив стипендії дітям двох вбитих журналістів

Президент призначив стипендії дітям журналістів В’ячеслава Веремія та Дмитра Лабуткіна, які загинули при виконанні професійних обов'язків

Стипендії призначені дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов'язків

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів В'ячеслава Веремія та Дмитра Лабуткіна. Відповідний указ президента оприлюднено на сайті глави держави.

Вказується, що стипендії призначені дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов'язків.

Так, стипендію президента призначили Максиму Веремію (2009 року народження) – синові журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014 року.

Також стипендію отримала донька загиблого на Донбасі журналіста Дмитра Лабуткіна – Кіра (2010 року народження). Її батько помер внаслідок ворожого обстрілу біля Дебальцевого Донецької області у лютому 2015 року.

Як відомо, 19 лютого 2014 року у лікарні швидкої допомоги помер журналіст газети «Вести» В'ячеслав Веремій, який отримав поранення після зіткнення з «тітушками».

А журналіст Дмитро Лабуткін у лютому 2015 року загинув під час виходу українських військових із Дебальцево.

До слова, 29 травня Зеленський призначив нову голову Кіровоградської ОДА. На днях цю посаду «продавали».