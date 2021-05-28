Зеленський призначив нову голову Кіровоградської ОДА. На днях цю посаду «продавали»

Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у п'ятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення

Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської облдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА).

Як повідомляє Офіс президента, новою очільницею області стала Марія Чорна.

Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у п'ятницю в Офісі президента та вручив їй службове посвідчення.

Він побажав Марії Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини.

Зазначимо, 28 травня стало відомо, що правоохоронці затримали двох осіб, які обіцяли посприяти у призначенні на посаду голови Кіровоградської ОДА. Свої послуги шахраї оцінили в 3,5 млн доларів.

За даними слідства, двоє громадян за 3,5 млн доларів обіцяли вплинути на посадових осіб Офісу президента та Кабінету міністрів, щоб вирішити питання про призначення потерпілого на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Довідка. Марія Чорна народилася 1974 року в Кіровоградській області. У 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література), а у 2015 році – Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).

З 2002 до 2011 року працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської обласної державної адміністрації.

З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.