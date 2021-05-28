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    Соратник Протасевича попросив Польщу посилити охорону співробітників Nexta

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    Засновники Telegram-каналу Nexta Степан Путило та Роман Протасевич - Соратник Протасевича попросив Польщу посилити охорону співробітників Nexta

    Засновники Telegram-каналу Nexta Степан Путило та Роман Протасевич

    Фото: politring.com

    У редакцію проєкту стало надходити все більше погроз, хоча всі його співробітники і перебувають за кордоном

    Один із засновників та авторів білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Степан Путило, який перебуває в Польщі, попросив у польської влади посилити його охорону та інших співробітників каналу. Про це він заявив 27 травня.

    Путило розповів, що в редакцію проєкту стало надходити все більше погроз, хоча всі його співробітники і перебувають за кордоном.

    «Ми побоюємося за своє життя і здоров'я», – пояснив Путило.

    Своєю чергою, мати затриманого в Мінську колишнього головного редактора Nexta Романа Протасевича запевнила журналістів, що її син не закликав до масових заворушень і насильства, а лише «віщав про те, що відбувалося в Білорусі, і про те, що відбувається».

    Також зазначалося, що, судячи з опублікованого білоруськими силовиками відео, Протасевича катують і змушують давати показання.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

    Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

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    Теги: ЗМІ Польща арешт літак викрадення поліція журналіст Роман Протасевич
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    Соратник Протасевича попросив Польщу посилити охорону співробітників Nexta