Нацрада оштрафувала три проросійські телеканали

Штраф отримали канали NewsOne, «Наш» та «112 Україна»

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала проросійські телеканали NewsOne, «Наш» та «112 Україна». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацраді заявили, що 114 тисяч гривень має заплатити до державного бюджету NewsОne через поширення в своєму ефірі мови ворожнечі відносно україномовного населення країни.

Крім того, регулятор застосував штраф до «112 Україна» через поширення в ефірі екснардепом Петром Симоненком висловлювань, які мали дискримінаційний та провокаційний характер і не отримали належної реакції від працівників телеканалу. Сума штрафу, яку повинен сплатити ліцензіат – понад 100 тисяч гривень.

Також Національна рада оштрафувала телеканал «Наш» за трансляцію дискримінаційних щодо Збройних сил України висловлювань екснардепки Олени Бондаренко.

Раніше Верховний суд відхилив позов щодо блокування «каналів Медведчука».

Нагадаємо, у Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

До слова, за інформацією ЗМІ, новий закон про олігархів передбачає «медійне рейдерство».