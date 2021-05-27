Банкова відреагувала на «злив» у ЗМІ норм законопроєкту про олігархів

Опубліковані в ЗМІ норми закону про олігархів не є текстом документа, запевняють в Офісі президента. Натомість ЗМІ наполягає на своєму

Радник Єрмака запевнив, що конкретні норми законопроєкту ще будуть «доповнюватися, деталізуватися і шліфуватися»

Опубліковані в ЗМІ норми нібито «законопроєкту про олігархів» не є текстом самого документа. Текст реального документа ще не готовий. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, робота над законопроєктом триває і офіційної презентації документа або його реєстрації в парламенті ще не було.

«Законодавча робота – це процес, у якого є свої етапи. Початок цього процесу – реєстрація законопроєкту в парламенті або хоча б його офіційна презентація. Це точно не відбувається в формі публікації чиїхось фантазій про можливий законопроєкт або в формі «зливу» в якесь зі ЗМІ якихось ніким не підтверджених і взагалі незрозумілих варіантів. Те, що опубліковано сьогодні в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту», – заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що як тільки законопроєкт буде презентовано і зареєстровано в парламенті, почнеться робота в комітетах, після чого документ повинен пройти перше і друге читання.

«Фінальний документ в більшості випадків змінюється, пройшовши всі етапи законодавчої роботи. Тому зараз не можна говорити беззастережно про те, яким буде закон про деолігархізацію, ініційований президентом Володимиром Зеленським, після його ухвалення парламентом», – пояснив він.

Подоляк додав, що конкретні норми законопроєкту ще будуть «доповнюватися, деталізуватися і шліфуватися». Це, за його словами, відбувається і зараз на етапі підготовки.

«Раціональні пропозиції до законопроєкту будуть розглянуті і проаналізовані депутатами і в рамках парламентських процедур. Для президента і для суспільства принципово одне – щоб епоха олігархів і їх деструктивного впливу на державу закінчилася вже в цьому році», – резюмував він.

Після заяви радника глави Офісу президента видання ZN.ua, яке й опублікувало інсайд щодо закону про олігархів, відповіло, що «Михайлу Подоляку брехати як дихати».

«Якщо ОП хоче таким чином змусити ZN.ua видати джерело – не вийде. А якщо, знявши реакцію на свою хитро-вбогу нормотворчість, команда Зеленського відкоригує законопроєкт, то ми тільки за. Не дякуйте», – заявили у виданні.

Нагадаємо, 27 травня у ЗМІ з’явилися певні норми нового закону про олігархів. Зокрема, зазначалося, що закон передбачає «медійне рейдерство».

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію з нагоди другої річниці свого президентства. Насамперед він заявив, що бачить майбутню Україну без олігархів.

У середині травня секретар РНБО анонсував внесення до Ради законопроєкту про статус олігархів.

Раніше секретар РНБО розповів, як визначити українського олігарха. Також Данілов заявив, що олігархами можуть визнати 13 осіб, але не назвав їхніх імен.